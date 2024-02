Ici tout commence du vendredi 23 février 2024 - Episode 868

Teyssier et Iris sont unis par les liens du chantage… Au sein de la brigade Mariage, Léonard et Malik sont des cuisiniers amoureux de l'amour ! Le cours de Leroy met le couple de David et Deva dos au mur..