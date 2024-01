Ici tout commence - Episode 17

Maxime et Enzo décident de mettre Constance dans la confidence. L’infirmière est bouleversée par ce qu’elle découvre. De son côté, Salomé est blessée par les soupçons de Louis dont le comportement est de plus en plus inquiétant… Quant à Mehdi, il est prêt à tout pour éviter le service en salle mais se fait surprendre par Hortense et Eliott.