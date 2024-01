Ici tout commence - Episode 21

Auguste apporte tout son soutien à Clotilde et Jérémy, qui se sentent coupables de ce qui est arrivé à Guillaume. A bout, Clotilde avoue son terrible secret à Claire. Teyssier tente de revenir à l’institut, mais Auguste et Antoine ne l’entendent pas de cette oreille. Humilié, le chef décide de contacter un mystérieux numéro. Durant une épreuve, Anaïs et Enzo doivent cuisiner ensemble. Leur réconciliation va se jouer autour de leurs tentatives culinaires.