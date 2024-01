Ici tout commence - Episode 22

Tandis que Diego tente de convaincre Vincent de dire la vérité à sa fille, Clotilde change de stratégie afin de séparer Célia et Jérémy. Maxime pense que Salomé se voile la face et qu’elle doit aller de l’avant. Mais elle ne veut pas trahir Louis malgré ses doutes. Après son exclusion de cours, Elodie confronte la véritable responsable du vol et ne lui laisse pas le choix. Elle doit se dénoncer ou rendre l’argent.