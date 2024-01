Ici tout commence - Episode 250

Après réflexion, Théo fait un pas vers Marta et cela pourrait bien révolutionner leur vie. Eliott et Mehdi vont toujours plus loin dans leurs recherches sur la vie privée d’un professeur, au risque de se montrer trop intrusif. Louis vient en aide à sa mère en faisant une audacieuse proposition à Teyssier.