Ici tout commence - Episode 275

Prêt à tout pour élucider son enquête, le capitaine Brassac boucle l’institut : plus personne ne passe sans l’accord des gendarmes. Les provocations de Louis réveillent les doutes de Charlène sur ses complexes. Rien ne va plus pour Maxime et Salomé, mais un signe du destin pourrait leur redonner espoir.