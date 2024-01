Ici tout commence - Episode 308

Teyssier pense avoir coincé Enzo, mais Louis a plus d’un tour dans son sac et propose un ultimatum qui pourrait mettre à mal l’avenir de l’institut. Aux marais salants, Noémie doute des explications fournies par Gaëtan et tente un coup de bluff. En cuisine, Hortense s’en prend à Zacharie, convaincue que le chef cherche à briser son couple.