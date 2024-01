Ici tout commence - Episode 313

Maxime et Teyssier rencontrent des difficultés pour faire tomber Louis. A l’issue de la deuxième épreuve, le chef Sarran et le jury font face à un dilemme. Clotilde espère raviver la flamme avec Guillaume, mais Laetitia décide de sortir le grand jeu. Au potager, c’est l’heure de la confrontation entre Antoine et Souleymane.