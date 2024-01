Ici tout commence - Episode 33

Vincent, Guillaume et Clotilde sont très inquiets en constatant la disparition de Célia et Jérémy et partent à leur recherche, craignant le pire. En cuisine, Maxime est surpris de découvrir les véritables sentiments de Salomé et d’Hortense à partir des plats qu’elles ont cuisinés. Anaïs se fait lourdement draguer par un client et décide de ne pas se laisser faire.