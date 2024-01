Ici tout commence - Episode 34

Clotilde, Guillaume et Vincent sont inquiets après l’acte désespéré de leurs enfants. Désemparés, Célia et Jérémy ne parviennent pas à tirer un trait sur leur relation. Caroline angoisse pour son premier jour à l’institut. De plus, elle doit affronter les reproches de Louane, influencée par Gaëtan… Mehdi a de plus en plus de mal à cacher son état de santé à tout le monde et décide de confier son plus grand rêve à Noémie.