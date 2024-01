Ici tout commence - Episode 57

Alors que Rose et Antoine rassemblent élèves et professeurs de l’institut pour la démonstration culinaire de Maxime, l’événement prend une tournure inattendue. Pendant ce temps, chez les Gaissac, Célia et Diego prennent les choses en main pour combattre la morosité de Vincent et lui changer les idées.