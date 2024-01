Ici tout commence - Episode 63

Bouleversés, Claire comme Louis veulent renouer le dialogue avec diplomatie, mais le conflit s’envenime. A l’institut, Marta se montre volontaire en cours alors que Théo s’inquiète pour elle. Hortense hésite à suivre les conseils de Célia et d'Eliott, qui ne partagent pas le même avis sur sa situation. Pendant ce temps, Anaïs et Enzo font une découverte qu’ils n’espéraient plus.