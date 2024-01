Ici tout commence - Episode 74

Alors que l’étau se resserre, Lisandro fait part de sa détresse à Rose et décide de mener l’enquête. Enzo est certain d’avoir trouvé une idée en or pour se faire pardonner, en dépit des réserves émises par Maxime. Quant à Laetitia, Kelly tente de lui faire entendre raison pour l’empêcher de retomber dans ses travers.