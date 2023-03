Ici tout commence - Interview BFF : Ethan et Samia

Emma et Rik alias Samia et Ethan de votre série Ici tout commence, vous retrouvent dans une interview BFF. Alors, notre couple fictif se connaît-il réellement ? On vous laisse découvrir ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.