Ici tout commence - Julie Sassoust et Azize Diabaté : « Anaïs et Enzo se connaissent par cœur »

Découvrez dès maintenant l’interview de Julie Sassoust et Azize Diabaté, les interprètes d’Anaïs Grimbert et Enzo Lopez. Tous deux élèves à l’institut Auguste Armand, ils sont tombés amoureux et sont en couple depuis 1 an. A l’image de leurs personnages, Julie et Azize sont très complices. L’aventure Ici tout commence a beau avoir été intense, les comédiens ont été séduit par l’énergie du tournage et l’alchimie avec leurs partenaires de jeu. Retrouvez "Ici tout commence" dès le 2 novembre à 18H30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.