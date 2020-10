En savoir plus sur Agustin Galiana

Ca y est ! La date est tombée. Ici tout commence arrive en grille le lundi 2 novembre à 18H30. Prêt à vivre les nouvelles aventures de Maxime, Rose, Antoine et tous les nouveaux personnages ? On vous attend nombreux pour ce nouveau rendez-vous quotidien dans un cadre fabuleux et des intrigues qui vont vous rendre dingos. Ici tout commence, Rendez-vous lundi 2 novembre à 18H30 sur TF1.