Ici tout commence - Le bêtisier de fin d'année

On souhaite un très joyeux Noël à toute la #ITCFamily ! Et pour continuer d’égayer vos fêtes de fin d’année, on vous propose de revivre les moments les plus drôles depuis le début de l’aventure de la série. Une bonne ambiance, des gaffes et surtout des fous rires incontrolables entre comédiens sont au programme de ce bêtisier inédit ! Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18H30 sur TF1.