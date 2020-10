Ici tout commence - Le générique

Découvrez dès maintenant le générique de votre prochain feuilleton "Ici tout commence", avec une chanson originale composée et interprétée par GIMS. Paroles : VITAA et GIMS Musique : GIMS et Renaud REBILLAUD Editions : Une Musique et Telfrance Retrouvez "Ici tout commence" dès le 2 novembre à 18H30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.