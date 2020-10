Ici tout commence - Le résumé de l'intrigue d'Enzo, Anaïs et Noémie

Elèves à l’institut Auguste Armand, Enzo et Anaïs arrivent à Sète pour effectuer leur stage à La Paillote. Leur mission ? Confectionner un gâteau de mariage sous la supervision de Noémie, l’assistante pâtissière. Elle entretient par ailleurs une liaison avec Enzo… alors qu’il est en couple avec Anaïs ! Une parenthèse agréable pour Noémie avant l’arrivée d’Emmanuel Teyssier, l’impitoyable chef pâtissier qui lui met une pression sans précédent. Lui et son assistante sont liés par un lourd secret qui continue de perturber Noémie, en proie à des hallucinations…Retrouvez "Ici tout commence" dès le 2 novembre à 18H30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.