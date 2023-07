Ici tout commence - Le teaser des coulisses du mariage de Greliott

Greliott, le couple phare de votre série Ici Tout Commence se dit OUI. C'était pourtant mal engagé au démarrage mais au fil des épisodes, Greg et Eliott on su créer un vrai phénomène. Tout ça, grâce à leur amour. Avant de vous dévoiler les coulisses du mariage du siècle, on vous laisse avec un petit teaser... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.