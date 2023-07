Dans les coulisses du Mariage de Greliott

Greg et Eliott. Le phénomène de la série Ici Tout Commence. Une histoire d'amour qui a débuté avec beaucoup de haine. Mais comme on dit : de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Greg et Eliott décident de sceller leur amour par les liens du mariage. On a filmé, spécialement pour vous, les coulisses du mariage du siècle... Préparations, tenues, maquillage, scènes de tournage, messages du producteur et des acteurs... 20 minutes qui vont vous plonger dans cette folle journée. Embarquez avec nous dans la plus belle journée de notre couple préféré ET c'est uniquement sur MYTF1 !