Ici tout commence - Noël à l'Institut, dans les coulisses du tournage

C'est Noël à l'institut ! Catherine Davydzenka, qui joue le rôle de Hortense dans la série, nous guide à travers la journée de tournage du réveillon de Noël à l'Institut Auguste Armand. Au menu : dîner, magie et flocons artificiels ! Tous les comédiens se sont rassemblés pour une journée de tournage intensive, avec pour objectif : tout filmer en une seule journée. Alors maquilleurs, coiffeurs, stylistes et cuisiniers ont accroché leur ceinture ! Marvin Pellegrino, également connu sous le nom de Mehdi, Terence Telle dans le rôle de Gaëtan, Aurélie Pons dans celui de Salomé, et Vic incarnée par Lou Ladegaillerie partagent des anecdotes secrètes de Noël de leur enfance… Le réalisateur est aux commandes de la caméra et... chut... ACTION ! Le tournage est en cours. François Baraize, chef accessoiriste, nous dévoile avec soin les coulisses de la fabrication de la neige artificielle. Une chose est sûre : le spectacle est au rendez-vous !