Ici tout commence - Previously : Ange ou démon

Vic et Billie découvrent l'existence d'un club secret à l'Institut Auguste Armand : le cercle. Dans une pièce secrète, se cachent des milliers de recettes de cuisine. Vic, Billie et Samia décident de reformer le cercle. Vic manigance quelque chose et réussit à convaincre Théo de rejoindre cette organisation. Elle est même prête à droguer sa sœur pour arriver à ses fins... Les membres du cercle doivent faire preuve de discrétion pour ne pas attirer l'attention du chef Teyssier... Mais, Théo éveille les soupçons de son père. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.