Ici tout commence - Previously : Bal de promo

L’organisation du bal de promo aura donné du fil à retordre aux élèves. Mais heureusement, le jour J arrive ! Entre les rapprochements et les retrouvailles, l’ambiance est au rendez-vous. Quand tout d’un coup... Le plafond de la salle s’écroule et provoque plusieurs blessés. Tout le monde est à la recherche du responsable. Louis est d’abord accusé, puis c’est au tour d’Axel. Claire finit par sortir du coma et ses soupçons se tournent vers Jasmine. Mais ce sont en fait ses parents qui ont tout manigancé. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.