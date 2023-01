Ici tout commence - Previously : Cocktail

En savoir plus sur Agustin Galiana

Pour la première fois de son histoire, l’Institut Auguste Armand organise un concours de mixologie. David prend des cours particuliers avec Lisandro pour tenter d’accéder à la première place. Mais, leur relation prend une autre tournure lorsque David lance une rumeur au sujet de Deva et Lisandro... Inesta ne supporte pas les propos de David et en vient aux mains ! C’est la goutte de trop pour le corps professoral : Lisandro est renvoyé. Mais, Teyssier et Inesta font un marché. Si Lisandro remporte le championnat de mixologie, il réintègre l’Institut... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.