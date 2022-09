Ici tout commence - Previously : Fiançailles

Louis remet en question ses fiançailles avec Charlène à cause de Teyssier. Ce dernier révélé la vérité sur Louis à sa fille. Charlène décide alors de le quitter, mais Louis commet l’irréparable avec Jasmine. Mais malgré ces rebondissements, leur amour est plus fort que tout et leur cérémonie de fiançailles a finalement lieu. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.