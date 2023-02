Ici tout commence - Previously : La guerre des roses

Edward, le père de Solal, offre une grande opportunité aux élèves du master. Chacun doit présenter son concept de restaurant. Le meilleur d'entre eux remportera une bourse. Allez hop, les élèves se retroussent les manches et challengent leur idée. Ils n'ont qu'un objectif : atteindre la première place. Mais, ce n'est pas le cas pour Salomé qui est passée à côté de sa chance... Gaëtan et Teyssier l'aident subtilement à retravailler son projet. Mais, la culpabilité gagne Teyssier... il a peut-être privé sa fille, Charlène, de la victoire ! Cet évènement va rapprocher plus que jamais Salomé et... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.