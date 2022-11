Ici tout commence - Previously : Liaison dangereuse

Entre Charlène et Louis, ce n’est pas tout rose. Pour redonner du piment à leur relation, Livio soumet une idée à Louis... Il s’inscrit sur une application de rencontres “Paradise”. Mais, cette histoire dégénère. Louis échange avec “Flow”, une élève de l’Institut. Louis tombe dans un jeu dangereux et Charlène est sur le point de tout découvrir... Les esprits s’échauffent entre les deux fiancés. Teyssier monte un plan contre Louis. Une nouvelle guerre Armand VS Teyssier est lancée... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.