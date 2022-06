Ici tout commence - Previously : Tromperies

Le couple de Constance et Teyssier a traversé une période compliquée. L’occasion pour Zacharie de se rapprocher de celle qu’il aime depuis toujours ! La liaison de Constance et Zacharie sème le trouble à l’Institut. Zacharie confronte son concurrent en duel de pâtisserie. Constance fait son choix et découvre le vrai visage de Zacharie ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.