Ici tout commence - Qui est le plus ? Avec Vic, Samia et Billie

Lou, Emma et Margaux alias Vic, Samia et Billie de votre série Ici tout commence, se prêtent au jeu de l'interiew "Qui est le plus ?". On vous laisse découvrir leurs réponses ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.