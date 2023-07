Ici tout commence - Résumé de la semaine du 10 au 14 juillet 2023

Avec l'organisation du double mariage, l'amitié d'Hortense et Eliott est en péril. Tous les deux s'échangent des mots forts. A quelques jours de leurs unions respectives, leur relation est au point mort. Les élèves eux, sont partagés entre les deux mariages... Cette situation n'est plus vivable. Greg et Mehdi tentent d'arranger les choses avant le grand jour. Tout est bien qui finit bien... Eliott et Hortense célèbrent leur amour main dans la main. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.