Ici tout commence - Résumé de la semaine du 10 au 14 juin 2024

Cette semaine à l'Institut Auguste Armand, Maya a vu son passé refaire surface. Une nouvelle qui la chamboule plus que jamais... et elle n'est pas au bout de ses surprises. Alors que les examens approchent, tous les coups sont permis entre Malik et Maya ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.