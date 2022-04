Ici tout commence - Résumé de la semaine du 11 au 15 avril 2022

Théo commence à voir clair dans le jeu de Marta. Il décide de faire semblant avec Marta pour se remettre avec elle et la coincer. Il découvre la vérité et en a maintenant la preuve ! Il la dénonce à Teyssier, mais elle et Charlène s’enfoncent dans leur mensonge. Théo et Célia peuvent enfin vivre leur amour au grand jour, mais Marta ne le supporte pas et provoque le pire pour eux... La vérité éclate, Charlène et Marta vont recevoir de lourdes sanctions. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.