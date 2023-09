Ici tout commence - Résumé de la semaine du 11 au 15 septembre 2023

Les chefs Grimbert et Teyssier sont, plus que jamais, au cœur des rumeurs ! Les étudiants et le corps professoral de l’Institut Auguste Armand s’en donnent à cœur joie. Lisandro Iñesta et Emmanuel Teyssier règlent leurs comptes. Constance précipite son retour. Son mari en profite pour se confier à elle. Alors qu’Anaïs ne peut plus garder le secret du chef, Teyssier lui aussi craque et raconte tout à Olivia… La cheffe Grimbert arrive à prouver que leur baiser n’est qu’un montage. Leroy se rapproche de Teyssier et gagne de plus en plus sa confiance… pour mieux lui planter un couteau dans le dos… La petite protégée d’Emmanuel voit clair dans le jeu du chef Leroy. Olivia balance… Le secret est définitivement en danger ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.