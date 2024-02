Ici tout commence - Résumé de la semaine du 12 au 18 février 2024

La nouvelle professeure de sommellerie n'est autre que la mère des fils Leroy... Pour Marc, c'est le choc ! Une mystérieuse lettre permet à Iris de faire chanter Teyssier et d'arriver à ses fins. Jasmine et Jim échangent un premier baiser qui chamboule tout ! Et si Iris était là pour les mauvaises raisons ? Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.