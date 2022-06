Ici tout commence - Résumé de la semaine du 13 au 17 juin 2022

Ambre aide Souleymane à reconquérir Deva. Quant aux examens de fin d’année, ils débutent plus tôt que prévu. Les élèves de 1ère année sont en plein stress, mais cela ne les empêche pas de fêter l’anniversaire d’Ambre comme il faut... Le pire arrive à cause de cette soirée et les élèves veulent se venger de Teyssier ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.