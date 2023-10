Ici tout commence - Résumé de la semaine du 16 au 20 octobre 2023

À l'Institut Auguste Armand, un de nos prof préférés fait son grand départ... Et pour remplaçant; Hipollyte Duchesnay ! L'incarnation du vieil enseignant avec son lot de misogynie, de violences verbales et... physiques. Entre Deva et David, rien ne va plus... Le jeune homme arrivera t-il à se sortir de l'emprise de Duchesnay ? Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.