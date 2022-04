Ici tout commence - Résumé de la semaine du 18 au 22 avril 2022

La sanction de Marta et Charlène tombe. Marta doit dire au revoir à l’Institut. Quant à Hortense, Tom et Kelly la surprennent en train de filmer des vidéos et découvrent son secret. Tom décide de se venger en diffusant les vidéos les plus compromettantes. Mais le problème d’Hortense est bien plus profond, elle est boulimique. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.