Ici tout commence - Résumé de la semaine du 18 au 22 septembre 2023

À la surprise générale, Teyssier retrouve toutes ses facultés ! Alors que Clotilde lui met des bâtons dans les roues depuis lundi… Emmanuel Teyssier a dû affronter tous les élèves et le corps professoral de l’institut, cette semaine. Maintenant que tout revient dans l’ordre de son côté, reste à trouver qui est l’auteur de LA photo truquée… Marc Leroy ? Jim ? Entre rancœurs du passé et jalousie, on n’a pas fini d’entendre parler de cette histoire... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.