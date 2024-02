Ici tout commence - Résume de la semaine du 19 au 23 février 2024

Pour les Leroy, rien ne va plus ! Le secret de Jim et Jasmine se répand à l'échelle de l'institut. Thibault s'en venge et dénonce l'auteur de la photo truquée. Alors qu'Iris fait du chantage à Teyssier, sa maladie prend le dessus. Il ne lui reste plus beaucoup de temps... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.