Ici tout commence - Résumé de la semaine du 19 au 23 juin 2023

A l'institut, les tensions entre Jasmine et Axel sont au plus haut... Surtout depuis qu'il a passé une nuit avec Ambre. Jasmine décide elle aussi d'aller de l'avant. Elle rencontre un garçon avec qui ça accroche vite... Le Chef Leroy invite les deux dernières équipes encore en lice à réaliser une ultime épreuve dans le train à vapeur des Cévennes. Alors que l'équipe gagnante fête sa victoire, la soirée vire au drame... La locomotive du train déraille soudainement, entraînant avec elle un des wagons... et ses passagers ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.