Ici tout commence - Résumé de la semaine du 1er au 5 août 2022

A l’hôtel Beaumont, Greg soupçonne Ruben d’être responsable de la disparition de Noémie. Les menaces et les attaques s’enchaînent. Enzo est victime d’une agression et Swan devient alors le principal suspect. Salomé décide de le couvrir et l’aide à échapper à la police. Mais est-elle en danger ? Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.