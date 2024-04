Ici tout commence - Résumé de la semaine du 1er au 5 avril 2024

Plus Hortense s'éloigne de Mehdi... plus elle se rapproche d'Anthony, son ex ! Le pâtissier finit même par mettre fin à sa relation avec la cheffe Rochemont. Vic, de son côté, fait une révélation qui rapproche plus que jamais Hortense et Anthony... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.