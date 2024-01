Ici tout commence - Résumé de la semaine du 1er au 5 janvier 2024

Alors que Marc Leroy et Clotilde Armand annoncent le nouveau module, La Cuisine de l'Extrême, les élèves se confrontent à des épreuves plus redoutables les unes que les autres... Ce module est aussi l'occasion pour Marc et Clotilde de se rapprocher... Joachim est définitivement sur la touche ? Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.