Ici tout commence - Résumé de la semaine du 22 au 26 août 2022

Jasmine et Louis commettent l’irréparable en s’embrassant. Leur secret est vite dévoilé et Charlène tombe de haut. Ça n’empêche pas les deux amoureux de se fiancer malgré l’absence de Claire. Leur fête de fiançailles a enfin lieu et réunit tout leurs proches même le chef Teyssier qui met sa fierté de côté pour l’occasion... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.