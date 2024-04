Ici tout commence - Résumé de la semaine du 22 au 26 avril 2024

C'est une semaine riche en émotions à l'institut ! Le projet de Teyssier vire à l'obsession et détruit tout sur son passage : son mariage et sa précieuse réputation. De leur côté, Rose et Clotilde prennent les choses en main. Quant à Anaïs, sous le choc de toutes ces manigances, elle prend une grande décision... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.