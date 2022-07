Ici tout commence - Résumé de la semaine du 25 au 29 juillet 2022

La disparition de Noémie est de plus en plus inquiétante pour Greg et Marius. Les agressions s’enchaînent à l’hôtel Beaumont. Quelqu’un a tenté de noyer Greg dans la piscine et le corps d’Alban a été retrouvé sur la plage. La police conclue a un suicide, mais les tentatives d’intimidation de s’arrêtent pas là.... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.