Ici tout commence - Résumé de la semaine du 25 au 29 mars 2024

Anthony est de retour... et réussit petit à petit à se rapprocher d'Hortense, son ex. Mehdi, spectateur de ce rapprochement, ne sait plus comment retenir sa femme. Soudain, quand le père de Vic et Hortense décède, tout est chamboulé ! L'absence de Mehdi à l'enterrement n'arrange pas son cas... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.