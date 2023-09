Ici tout commence - Résumé de la semaine du 25 au 29 septembre 2023

À l'Institut, la Coupe de France de Cuisine est annoncée ! Les brigades se forment et les inscriptions s’enchaînent. Entre Lionel et Kelly, rien ne va plus… Carla quitte soudainement la brigade de Lionel pour rejoindre celle d’Ambre et Kelly. La première année est finalement remplacée par Malik… Le jeune homme est toujours à la recherche de sa Ophélie (qui n’est autre que Ambre)... Il est persuadé qu’il s’agit de… Kelly ! Comment Kelly va gérer la rivalité entre Malik et Lionel ? Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.