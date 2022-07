Ici tout commence - Résumé de la semaine du 27 juin au 1er juillet 2022

Plus rien ne va entre Célia et Théo. Ils prennent une décision terrible ! De son côté, Teyssier lance un défi de taille aux 3ème année, le major de promo l’accompagnera au championnat de pâtisserie. Et contre toute attente, Enzo est le major de cette promo ! Le plan de Clotilde et Antoine fonctionne et permet aux 1ère année de repasser leur épreuve. Mais Teyssier leur fait une petite surprise... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.